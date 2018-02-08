В Москве арестовали гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса»

Басманный суд Москвы до начала апреля отправил под арест генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе суда, передает "Интерфакс".

"Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Мкртчана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", – говорится в сообщении.

Мкртчану предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Мера пресечения бизнесмену была избрана в понедельник, добавили в пресс-службе.

В среду вечером в ряде СМИ прошло сообщение о задержании в Москве известного бизнесмена армянского происхождения Мкртчана. При этом по одной из версий, задержание может быть связано с обвинениями в растрате средств, выделенных на проекты ИСД и другие бизнес-проекты, в которых принимал участие Мкртчан.

Информацию о задержании Мкртчана подтвердил "Украинской правде" один из акционеров ИСД, народный депутат Сергей Тарута.

При этом в корпорации не располагают информацией о причинах задержания.

"Мы пока не готовы делать заявление. Мы перепроверяем информацию, завтра больше будем понимать суть истории. Так как это происходит не тут, прямой связи на данный момент нет", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко в среду вечером.

Он не смог также прокомментировать, с какой целью гендиректор ИСД поехал в Москву - для решения бизнес-вопросов или по другим делам. "Он очень много проводил времени в Москве", - констатировал Ткаченко.

ИСД основан в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

В декабре 2017 года ИСД официально заявила о фактической потере эффективного управленческого контроля над производственными активами (промышленными площадками и офисными помещениями в городе Алчевск Луганской области) - ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ПАО "Экоэнергия", которые в совокупности представляют собой значительную часть бизнеса группы, и над офисными помещениями.

В начале января 2018 года стало известно, что комбинат испытывает сложности с выплатой зарплаты работникам, уплатой налогов и расчетами с поставщиками из-за блокирования хозяйственной деятельности предприятия. // 112.ua