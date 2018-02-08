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Пограничники задержали российскую мошенницу, которую разыскивал Интерпол

08.02.2018 13:05

В железнодорожном пункте контроля "Конотоп", что на российско-украинской границе, пограничники Сумского отряда задержали россиянку, которую разыскивали правоохранители Швейцарии. 

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

В четверг во время осуществления мероприятий пограничного контроля пассажиров поезда "Москва-Киев" военнослужащие обнаружили гражданку России, в отношении которой сработала база данных Интерпола.

Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданка России находилась в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Швейцарию для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

43-летнюю женщину передали правоохранительным органам в Сумской области.

 

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