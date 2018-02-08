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В Днепре пьяный водитель после ДТП пытался перерезать себе горло

08.02.2018 13:25

В Днепре пьяный водитель автомобиля Toyota устроил ДТП и пытался перерезать себе горло на глазах у патрульных.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото dtp.kiev.ua.

По словам полицейских, они остановили автомобиль Toyota, подозревая, что водитель пьян. Пройдя тест на «Драггере», мужчина попытался сбежать. Как рассказали патрульные, уходя от погони, мужчина не справился с управлением, задел припаркованный автомобиль и влетел в дерево. От удара автомобиль Honda, припаркованный у дома, развернуло и вынесло прямо на дворника, который рядом подметал тротуар.

Фото dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, у мужчины травма головы и перелом руки. Медики госпитализировали его в 16-ю городскую больницу. Водитель Toyota не мог даже устоять на ногах: патрульные пытались поставить мужчину на ноги, но безуспешно. Спустя время правонарушитель все же начал приходить в чувства, а позже и вовсе пытался перерезать себе горло ножом.

 

 

Отобрав оружие, полицейские усадили мужчину в свой автомобиль. Они провели повторный тест на «Драггере» и вызвали следственно-оперативную группу. // Realist

 

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