В Днепре пьяный водитель после ДТП пытался перерезать себе горло

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В Днепре пьяный водитель автомобиля Toyota устроил ДТП и пытался перерезать себе горло на глазах у патрульных.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
По словам полицейских, они остановили автомобиль Toyota, подозревая, что водитель пьян. Пройдя тест на «Драггере», мужчина попытался сбежать. Как рассказали патрульные, уходя от погони, мужчина не справился с управлением, задел припаркованный автомобиль и влетел в дерево. От удара автомобиль Honda, припаркованный у дома, развернуло и вынесло прямо на дворника, который рядом подметал тротуар.
По предварительным данным, у мужчины травма головы и перелом руки. Медики госпитализировали его в 16-ю городскую больницу. Водитель Toyota не мог даже устоять на ногах: патрульные пытались поставить мужчину на ноги, но безуспешно. Спустя время правонарушитель все же начал приходить в чувства, а позже и вовсе пытался перерезать себе горло ножом.
Отобрав оружие, полицейские усадили мужчину в свой автомобиль. Они провели повторный тест на «Драггере» и вызвали следственно-оперативную группу. // Realist
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