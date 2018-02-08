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У Києві на гарячому затримали чоловіка, який незаконно вліз до чужого помешкання

08.02.2018 13:40

У будинку на проспекті Оболонському невідомий намагається увійти в чужу квартиру та ламає дверний замок. Про це спецлінії 102 повідомила пильна сусідка. Жінка додала, що незнайомець дзвонив і в її двері, проте вона не відчиняла.

За вказаною адресою патрульних зустріла заявниця. Вона розповіла, що в сусідній квартирі перебуває зловмисник.

Фото Патрульна поліція України.

Вхідні двері до вказаного житла були відчинені, а на замку інспектори дійсно виявили пошкодження.

Охоронці порядку зайшли до помешкання та в одній з кімнат виявили ймовірного зловмисника. Він вже встиг скласти деякі речі з квартири до пакетів та наплічника. Патрульні чоловіка негайно затримали. На місце викликали слідчих, а також повідомили про інцидент власника помешкання.

За попередньою інформацією, затриманий раніше уже притягувався до відповідальності за крадіжку.

Патрульна поліція України

 

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