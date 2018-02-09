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Военным-контрактникам будут компенсировать расходы на аренду жилья

08.02.2018 15:06

Согласно предварительным расчетам, ориентировочная потребность в средствах, необходимых для реализации положений закона, составляет 786 млн 690 тысяч грн в год.

Верховная Рада ввела выплаты компенсаций за наем жилья военнослужащим-контрактникам рядового, сержантского и старшинского состава.

Иллюстрация REUTERS

Как передает УНИАН, депутаты приняли закон «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (№5027), внесенный Кабинетом министров. Решение поддержали 230 депутатов.

Согласно закону, воинская часть, в случае отсутствия служебного жилья, обязана арендовать его для военнослужащих, а также членов их семей или по их желанию выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) жилого помещения.

Кроме того, в случае отсутствия служебного жилого помещения военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и не состоят в браке, могут размещаться бесплатно в специально приспособленных казармах в расположении воинской части, а семейные - в семейных общежитиях.

Жилищно-бытовые условия в таких казармах должны соответствовать требованиям, предъявляемым к общежитиям, предназначенным для проживания одиноких граждан.

В случае отсутствия возможности размещения указанных военнослужащих в специально приспособленных казармах в расположении воинской части и семейных общежитиях, воинская часть обязана арендовать для военнослужащих и членов их семей жилое помещение или по их желанию выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) жилого помещения.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно предварительным расчетам, ориентировочная потребность в средствах, необходимых для реализации положений закона, составляет 786 млн 690 тыс. грн в год.

 

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