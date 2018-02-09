Завкафедрой запорожского вуза задержали на взятке

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Сегодня, 8 февраля, правоохранители задокументировали факт получения взятки заведующим кафедрой одного из вузов Запорожской области.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры области, завкафедрой требовал от студента-магистра взятку в восемь тысяч гривен за сдачу экзаменов и зачетов.
Открыто производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Теперь преподавателя может ждать до десяти лет лишения свободы. // Время новостей
С огромным интересом мы прочитали статью британского полковника Глена Гранта по поводу того, как Украине нужно вести войну на Востоке, реформировать армию и наступать на...