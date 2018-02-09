Завкафедрой запорожского вуза задержали на взятке

Сегодня, 8 февраля, правоохранители задокументировали факт получения взятки заведующим кафедрой одного из вузов Запорожской области.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры области, завкафедрой требовал от студента-магистра взятку в восемь тысяч гривен за сдачу экзаменов и зачетов.

Открыто производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Теперь преподавателя может ждать до десяти лет лишения свободы. // Время новостей