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Завкафедрой запорожского вуза задержали на взятке

08.02.2018 15:17

Сегодня, 8 февраля, правоохранители задокументировали факт получения взятки заведующим кафедрой одного из вузов Запорожской области.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры области, завкафедрой требовал от студента-магистра взятку в восемь тысяч гривен за сдачу экзаменов и зачетов.

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Открыто производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Теперь преподавателя может ждать до десяти лет лишения свободы. // Время новостей

 

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