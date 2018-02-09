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Украинских пограничников на Луганщине обстреляли с российской территории

08.02.2018 15:31

В Луганской области с территории Российской Федерации был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает УНН.

Пограничников в Луганской области обстреляли с территории РФ

"Сегодня, около 12:30 ч. вблизи населенного пункта Ушаковка, что в Луганской области с территории Российской Федерации был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие не пострадали. Огонь в ответ не открывался.

 

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