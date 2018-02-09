Украинских пограничников на Луганщине обстреляли с российской территории

В Луганской области с территории Российской Федерации был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает УНН.

"Сегодня, около 12:30 ч. вблизи населенного пункта Ушаковка, что в Луганской области с территории Российской Федерации был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие не пострадали. Огонь в ответ не открывался.