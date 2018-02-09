Столичную станцию метро «Петровка» переименовали в «Почайну»

Киевсовет переименовал станцию метро «Петровка» в «Почайну», в соответствии с названием реки Почайна, которая является одной из древнейших в городе.

Такое решение поддержали на заседании Киевсовета 70 из 86 депутатов.

Куреневско-Красноармейская линия столичного метрополитена получила новое название - Оболонско-Теремковская.

Проект решения о переименовании линии метро подготовлен, несмотря на то, что существующее название отражает лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куреневка. Вторая часть названия «Красноармейская» перестала отвечать наземной топонимике после переименования станции «Красноармейская» в «Дворец Украина» в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Общественные обсуждения предложения о переименовании станции метро «Петровка» проходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. В голосовании участвовали 1 тыс. 932 человека, и 73% поддержали это переименование.

Общественные обсуждения по переименованию ветки метро происходили с 29 мая по 29 июля 2017 года. Новое название поддержали 80% участников голосования. // УНИАН