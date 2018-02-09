У столичній підземці пасажири допомогли затримати грабіжника

Під час проїзду у вагоні потягу З0-річний зловмисник вихопив із рук жінки мобільний телефон та побіг до ескалатора. Його відразу наздогнали свідки події та передали поліції.

До поліції надійшло повідомлення від 38-річної киянки, яка повідомила про грабіж на станції метро «Берестейська». Вона розповіла правоохоронцям, що її пограбували при виході з вагона. Небайдужий чоловік, який став свідком події, наздогнав зловмисника.

Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група, вилучила мобільний телефон, який впізнала потерпіла. Затриманий – 30-річний уродженець Київщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва