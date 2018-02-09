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Одесситы, обворовывавшие офисы на Николаевщине, стреляли в полицейских при задержании

08.02.2018 16:07

Сегодня ночью на спецлинию 102 поступило сообщение, что на предприятии в с. Радсад Николаевского района сработала сигнализация. Выездом на место происшествия полицейские установили, что неизвестные проникли в помещение и похитили кассовый аппарат.

Проведенными мероприятиями оперативники Управления уголовного розыска и Николаевского районного отделения полиции выяснили, что злоумышленники скрылись на автомобиле Mercedes серого цвета в направлении г. Одесса.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Для задержания воров сотрудники уголовного розыска и патрульные полицейские имитировали у с. Нечаяное оформление ДТП, частично перекрыв проезжую часть. Когда же Mercedes с тремя мужчинами в салоне подъехал к месту условного ДТП, один из пассажиров достал пистолет, предварительно травматического действия, и в ответ на требование правоохранителей выйти из авто начал стрелять по приближающимся полицейским. Один из оперативников выстрелил в ответ. За считанные минуты все злоумышленники были разоружены и задержаны. Никто из полицейских и преступников не пострадал.

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Трое жителей Одессы в возрасте 21-25 лет вместе с транспортным средством были доставлены в отделение полиции. Один из парней ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи в другом регионе страны.

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Следователями по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины «Кража», наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Вопрос о внесении в ЕРДР сведений о посягательстве на жизнь сотрудника полиции решается (ст. 348 УК Украины). Санкция указанной статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проверяется причастность одесситов к совершению других преступлений. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время суд выбирать им меру пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия. // inshe.tv

 

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