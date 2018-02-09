В Житомире взят под стражу иностранец, подозреваемый в убийстве бизнесмена

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Подозреваемому в убийстве, которое произошло в мае 2016 года сегодня с третьего раза избрали меру пресечения.
Об этом сообщает УНН.
"Применить в отношении подозреваемого Гасимова Ибрагима Аласата Оглы 23.04.1986 года меру пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно определить размер залога для обеспечения исполнения Гасимовым обязанностей определенных УПК Украины в пределах трехсот размеров прожиточных минимумов доходов трудоспособных лиц в сумме 528 тыс. 600 гривен", - говорится в тексте постановления, которое озвучила судья Корольовского районного суда Житомира Елена Рожкова.
Отметим, что 3 февраля не состоялись два заседания: первое из-за отсутствия переводчика для подозреваемого, второе - из-за неявки судей. Меру пресечения уже по другому обвинению начали выбирать вчера, впрочем в течение шести часов заседания решение так и не было принято. Сегодня суд таки избрал меру пресечения.
Уже 1 марта Богунский районный суд Житомира начнет рассмотрение дела по факту убийства.
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