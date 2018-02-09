На Одещині СБУ затримала антиукраїнського Інтернет-агітатора

Співробітники Служби безпеки України викрили раніше судимого мешканця Одеси, який через соціальні мережі розповсюджував антиукраїнські матеріали.

Правоохоронці встановили, що зловмисник пропагував на персональних сторінках у російських соцмережах заклики до насильницької зміни адміністративно-територіального устрою України та популяризував терористичні організації ОРДЛО.

Під час обшуку у помешканні зловмисника оперативники спецслужби виявили мобільні телефони із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України