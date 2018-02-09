У Києві кіберполіція викрила чоловіка у збуті бази даних фінансової компанії

Чоловік намагався продати близько 100 Гб даних з клієнтської бази фірми, за що просив 4 тисячі доларів США. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Працівники Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції спільно зі співробітниками Шевченківського управління поліції Києва виявили та припинили спробу продажу бази даних фірми. Інформацію намагався продати колишній співробітник фінансової установи.

Чоловік раніше працював у фінансовій компанії, яка надавала громадянам кредитні послуги. Під час перебування на посаді він втрутився до бази даних та, використавши уразливість, отримав доступ до списку клієнтів фірми.

У подальшому зловмисник розмістив у мережі Інтернет оголошення про продаж цієї бази даних. За неї він запросив 4 тисячі доларів США та вже мав намір продати інформацію представникам фірми-конкурента.

На етапі реалізації угоди з продажу інформації працівники кіберполіції викрили зловмисника. На місці у нього було вилучено комп’ютер, на якому знаходилась клієнтська база даних фінансової фірми.

Триває досудове розслідування у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією…) КК України. Вилучену техніку направлено на експертизу. За її результатами буде прийнято рішення щодо оголошення підозри зловмиснику.

Водночас спеціалісти з кіберполіції зазначають, що до Департаменту систематично надходить інформація стосовно різноманітних суб’єктів господарювання та приватних осіб, які здійснюють накопичення персональної інформації, не маючи на те законних прав.

Також у кіберполіції зазначають, що наразі розпочато перевірку законності та дотримання відповідного порядку збирання, збереження та захисту персональних даних громадян України. У випадку встановлення порушення визначених вимог – до порушників будуть застосовуватися заходи реагування відповідно до норм адміністративного та кримінального законодавства.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України