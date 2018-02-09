В Питере гражданка Киргизии подозревается в убийстве 11-летнего сына

Следователи Санкт-Петербурга расследуют убийство малолетнего мигранта, приехавшего из Средней Азии. По предварительным данным, мальчик был убит его родственниками, в том числе матерью.

В рамках расследования были арестованы 39-летняя гражданка Киргизии Мунавар Назарова и ее 22-летний зять Дастонбек Жалилов. Им инкриминируют п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Петербурга.

Расследование началось после того, как вечером 26 января в правоохранительные органы обратился 41-летний уроженец Узбекистана с заявлением о пропаже его 11-летнего сына Салмона Мадумарова. Мальчик ушел в тот день с футбольным мячом на прогулку из квартиры, расположенной в доме N47, корпус 3 по Витебскому проспекту и не вернулся.

Следователи предположили, что к исчезновению Салмона причастны его мать и муж ее старшей дочери. После задержания обоих 1 февраля Дастонбек Жалилов признался, что помогал теще перевозить сына в укромное место. Однако точный адрес он назвать не смог, уверяя, что на последнем этапе женщина действовала самостоятельно.

Сама Мунавар отказывалась давать показания. 3 февраля Московский районный суд продлил ей срок задержания на два дня, но новые допросы ничего не давали. Однако показания Жалилова удалось использовать для обнаружения тела ребенка. 7 февраля "в ходе проверки показаний Жалилова" на пустыре, расположенном вблизи дома N101, корпус 5 по Витебскому проспекту, был обнаружен труп Салмона.

О мотивах убийц следователи ничего не говорят. Известно, что Назарова и ее сын приехали в Петербург из киргизского города Ош месяца полтора назад. Сами они - этнические узбеки. Глава семейства проживает в Петербурге несколько лет и работает водителем маршрутки, пишет 47news.

Мунавар Назарова является ортодоксальной мусульманкой. Она собиралась увезти сына в Турцию, чтобы он учился там в медресе. Однако отец мальчика, по некоторым данным, был против такого решения. // newsru.com