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Получили названия восемь новых улиц в Подольском районе столицы

08.02.2018 18:00

Обсуждение названий проходило на сайте Киевсовета с 1 июня по 1 августа 2017 года

В Киеве наименовали 8 новых улиц в Подольском районе. Соответствующее решение поддержали 63 депутата на пленарном заседании Киевского городского совета 8 февраля. Отмечается, что обсуждение названий проходило с 1 июня до 1 августа 2017 года.
 
Киеврада
 
Так, на карте Киева появятся:
  • улица Всеволода Змиенко (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды);
  • улица Александра Олеся (от улицы Газопроводной до улицы Данченко Сергея);
  • улица Генерала Грекова (от улицы Газопроводной, улицы Синеозерной до улицы Данченко Сергея);
  • улица Цветоводническая (от улицы Проектной 12922 (Северина Наливайко) до улицы Проектной 12920 (Семьи Кристеров), улицы Полковой);
  • улица Семьи Кристеров (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды);
  • улица Северина Наливайко (от улицы Сырецко-Садовой до проспекта Правды);
  • улица Гаванская (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги);
  • улица Зарубинецкая (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги). // 112.ua

 

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