Премьер объяснил, что будет с ценой на газ для населения

В нынешнем отопительном сезоне, который продлится до апреля, цена на газ в Украине повышаться не будет, несмотря на ключевые требования Международного валютного фонда (МВФ).

"В этот отопительный сезон цены на газ повышаться не будут. Мы сейчас находимся в диалоге с МВФ, регулирование ценового вопроса – одно из требований МВФ. Я говорю о двух вещах – должен быть справедливый подход, а с другой стороны этот подход должен обеспечить социальную защиту украинцев", – сказал Гройсман в телеэфире "112 Украина".

Как сообщалось, на днях в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года.

То есть, сначала газ может подорожать до 8 030 грн за тысячу кубов, а осенью – до 8 530 грн. Сейчас установленная цена составляет 4 942 грн. Однако стоит учитывать, что в аналитическом документе Минфина речь идет лишь о закупочной цене на газ, тогда как в тариф входит также плата за транспортировку и распределение газа. Помимо этого платится НДС. Например, при закупочной цене на уровне 4 942 грн тариф на газ составляет 6 957,9 грн.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что, кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут снизиться. // Сегодня