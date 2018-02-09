Ухудшение погоды в Киеве в ближайшие часы: ожидается снег, гололед и сильный ветер

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Чтобы не мешать расчистке снега, водителей просят не нарушать правила парковки
В Киеве сегодня вечером ожидается ухудшение погоды, сообщают в столичной администрации.
"В результате влияния активного циклона сегодня с 19:00 ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с", - сказано в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.
Столичных водителей в связи с этим просят заранее планировать собственный маршрут во избежание пробок на дорогах, а также не парковать автомобили на обочинах и в запрещенных для этого местах.
"Напоминаем, что автомобили, которые мешают расчистке автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.
Ранее в администрации заявляли, что из-за сложных погодных условий въезд в город для грузового транспорта в четверг и пятницу могут ограничить. // 112.ua
С огромным интересом мы прочитали статью британского полковника Глена Гранта по поводу того, как Украине нужно вести войну на Востоке, реформировать армию и наступать на...