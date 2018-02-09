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Ухудшение погоды в Киеве в ближайшие часы: ожидается снег, гололед и сильный ветер

08.02.2018 21:12

Чтобы не мешать расчистке снега, водителей просят не нарушать правила парковки

В Киеве сегодня вечером ожидается ухудшение погоды, сообщают в столичной администрации.

погода

"В результате влияния активного циклона сегодня с 19:00 ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с", - сказано в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

Столичных водителей в связи с этим просят заранее планировать собственный маршрут во избежание пробок на дорогах, а также не парковать автомобили на обочинах и в запрещенных для этого местах.

"Напоминаем, что автомобили, которые мешают расчистке автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.

Ранее в администрации заявляли, что из-за сложных погодных условий въезд в город для грузового транспорта в четверг и пятницу могут ограничить. // 112.ua

 

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