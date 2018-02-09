Шайку должностных лиц миграционной службы разоблачила на отмывании денег и сбыте наркотиков

В Киеве и Черкасской области задержали восемь должностных лиц Государственной миграционной службы, который подозревается в коррупционной схеме выдачи биометрических паспортов, а также в наркотическом бизнесе

Разоблачены служащие подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и в Черкасской области в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По указанию министра внутренних дел Арсена Авакова, Департамент внутренней безопасности получил больше полномочий для борьбы с коррупцией не только в Национальной полиции, но и во всех органах центральной исполнительной власти системы МВД. Такое решение было поддержано Коллегией МВД.

Руководству Министерства внутренних дел Украины стало известно о фактах преступной деятельности отдельных чиновников ДМС. После детальной проверки, проведенной сотрудниками Департамента внутренней безопасности НПУ, информация нашла свое подтверждение.

Правоохранители выяснили, что отдельные сотрудники Государственной миграционной службы Украины, на которое непосредственно возложены функции выдачи биометрических паспортов, решили нажиться на выдаче документов.

Пользуясь служебным положением, должностные лица определенных структурных подразделений ГМС наладили коррупционные схемы по отмыванию денег с руководителями частных учреждений, которые занимались ускорением выдачи заграничных паспортов.

"Ее суть заключалась в следующем: по законодательству, чтобы получить биометрический паспорт, гражданин должен зарегистрироваться в электронной очереди, сформировать необходимый пакет документов в подразделении ГМС и официально оплатить квитанцию в размере 557,32 гривен или 800,32 гривен – в зависимости от желаемого срока получения документа", - отмечают в полиции.

Разоблачены должностные лица ГМС, договорившись предварительно с "партнером" – субъектом хозяйствования – придавали его клиентам возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.

Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3 тысячи гривен, а за 1-2 рабочих дня – 11 тысяч гривен. Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляциям, а я и искусственно создали нешуточные очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как результат – бюджет страны недополучил сотни тысяч гривен.

По поручению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Департаментом внутренней безопасности НПУ был проведен ряд оперативных мероприятий по разоблачению коррумпированных служащих.

"По материалам ДВБ НПУ в июле 2017 года Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, начато уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды и незаконного обогащения работниками ГТС Украины", - сообщают правоохранители.

Оперативниками внутренней безопасности было установлено причастность к преступным схемам отдельных руководителей территориальных подразделений ГМС в городе Киеве и Черкасской области, где заговорщики организовали самую масштабную "работу". Кроме того, задокументировано почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить вне очереди необходимый документ в отделах миграционной службы.

За время нелегального "сотрудничества" с бизнесменами разоблачены должностные лица изрядно приумножили свои состояния. Так, начальник одного из отделов ГМС в городе Киеве, работая в занимаемой должности менее года, позволил себе купить автомобиль премиум-класса.

Стоит отметить, что этого же чиновника и его сообщника – посредника с клиентами – оперативники внутренней безопасности НПУ уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

Собрав достаточно доказательной базы противоправных действий фигурантов коррупционной сети, работники Департамента внутренней безопасности, Главного следственного управления НПУ и Генеральной прокуратуры Украины провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту проживания должностных лиц ГТС, а также – по адресам расположения уличенных предприятий.

Во время мероприятий изъято доказательную документацию, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Восемь человек задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГМС до коррупционных схем и привлечения их к уголовной ответственности. // 112.ua