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Двое подонков ограбили прикованного к постели мужчину – унесли даже морскую свинку

09.02.2018 01:13

В Николаеве двое грабителей проникли в квартиру 50-летнего тяжелобольного пенсионера и отобрали у него даже морскую свинку.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

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Преступление случилось в доме по улице Белой. Из-за болезни хозяин почти не встает с кровати, поэтому сопротивляться злоумышленникам не смог, ему пришлось лишь наблюдать за тем, что происходит в его доме.

«По словам мужчины, ограбление совершили нетрезвые мужчина и женщина. Злоумышленники начали рыскать по комнатам, полностью игнорируя владельца квартиры. Добычей грабителей стали телевизор и средство для измерения артериального давления. Забрав технику, они ушли, но уже через мгновение мужчина вернулся и прихватил с собой еще и домашнего любимца семьи – морскую свинку. Вечером домой вернулась несовершеннолетняя дочь мужчины и, узнав о преступлении, позвонила в полицию», - сообщили в Заводском отделе.

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Уже через несколько часов участковые офицеры полиции совместно с оперативниками уголовного розыска задержали грабителей. 38-летняя женщина и ее 21-летний сообщник признались, что технику отнесли в питейное заведение, а домашнее животное преступник решил оставить себе. Сотрудники полиции изъяли и вернули пенсионеру его имущество.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). // Преступности НЕТ

 

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