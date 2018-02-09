В Подмосковье арестована опекунша, убившая двухлетнего ребенка

В Московской области Наро-Фоминский городской суд заключил под стражу 33-летнюю москвичку, которая обвиняется в убийстве малолетнего ребенка, взятого под опеку. Пострадавший скончался после зверского избиения.

В отношении женщины-опекуна возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ по Московской области. Суд отправил женщину по имени Наталья под арест сроком на два месяца. "Московский комсомолец" опубликовал видеозапись, сделанную в зале судебных заседаний.

2 февраля 2018 года обвиняемая и ее супруг позвонили в службу скорой медицинской помощи и сообщили о том, что у их двухлетнего ребенка произошел внезапный приступ. "Малышу, доставленному в приемное отделение одной из районных больниц, был поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени", - говорится в пресс-релизе.

После этого ребенок незамедлительно был переведен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Спустя двое суток мальчик скончался. В рамках расследования были задержаны опекунша и ее 37-летний супруг.

По данным следователей, в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над потерпевшим и его младшим братом была оформлена опека. А местом их проживания стала Москва.

Установлено, что в день трагедии ребенок находился дома с опекуншей. На допросе у следователя женщина вину не признала, сообщив, что мальчик "нанес себе повреждения самостоятельно, неоднократно ударяясь головой о пол во время капризов".

"Однако анализ полученных ребенком тяжких травм свидетельствует о том, что они не могли образоваться в результате собственных действий, а причинены ему умышленно", - отмечают в ГСУ СК РФ.

Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, из семьи изъят. При первичном осмотре телесных повреждений у него не обнаружено.

Расследование ведут сотрудники первого управления по расследованию особо важных дел областного ГСУ СК РФ. // NEWSru.com