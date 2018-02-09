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На взятке разоблачен один из руководителей госпредприятия Министерства обороны Украины

09.02.2018 09:35

Один из руководителей государственного предприятия Министерства обороны Украины разоблачили на взятке в 20 тысяч гривен. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Один из руководителей государственного предприятия Министерства обороны Украины разоблачили на взятке

“8 февраля военной прокуратурой Дарницкого гарнизона совместно со следователями Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и оперативными сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины во время проведения досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, в ходе санкционированных Апелляционным судом Киева негласных следственных (розыскных) действий, разоблачен один из руководителей государственного предприятия Министерства обороны Украины после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен”, — указано в сообщении.

Установлено, что указанное должностное лицо в декабре 2017 года потребовало и в январе 2018 года получило от частного предпринимателя неправомерную выгоду в общей сумме 20 тысяч гривен за заключение договора хранения имущества между государственным предприятием Министерства обороны Украины и указанным частным предпринимателем и непрепятствованию в дальнейшей хозяйственной деятельности последнего.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на имущество последнего.

 

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