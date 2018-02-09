На взятке разоблачен один из руководителей госпредприятия Министерства обороны Украины

Один из руководителей государственного предприятия Министерства обороны Украины разоблачили на взятке в 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

“8 февраля военной прокуратурой Дарницкого гарнизона совместно со следователями Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и оперативными сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины во время проведения досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, в ходе санкционированных Апелляционным судом Киева негласных следственных (розыскных) действий, разоблачен один из руководителей государственного предприятия Министерства обороны Украины после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен”, — указано в сообщении.

Установлено, что указанное должностное лицо в декабре 2017 года потребовало и в январе 2018 года получило от частного предпринимателя неправомерную выгоду в общей сумме 20 тысяч гривен за заключение договора хранения имущества между государственным предприятием Министерства обороны Украины и указанным частным предпринимателем и непрепятствованию в дальнейшей хозяйственной деятельности последнего.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на имущество последнего.