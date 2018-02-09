Спортивный арбитраж отклонил апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд окончательно отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета по недопуску их на Олимпиаду в Пхенчхан. Решение было озвучено 9 февраля, за несколько часов до официального открытия Игр, передает пресс-служба суда.

"Специальная комиссия САС отклонила апелляции, поданные 32 российскими спортсменами 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 спортсменами и тренерами против МОК", - говорится в сообщении.

Комиссия признала, что решение МОК не было дискриминационным, а наоборот - справедливым.

В МОК приветствовали решение арбитража, назвав его поддержкой в борьбе с допингом.

"Мы приветствуем решение Спортивного арбитражного суда, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность для всех спортсменов", – говорится в сообщении МОК на странице в Twitter.

Ранее МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр-2018 года в Южной Корее. Сообщалось, что поехать на Олимпиаду смогут только не замечены в употреблении допинга спортсмены, но только под нейтральным флагом и без герба своей страны на спортивной форме.

5 февраля стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных ранее спортивным арбитражем.

Отметим, зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. // 112.ua