Cтали известны страшные подробности убийства младенца в Николаеве

В Николаеве нашли тело новорожденного в мусорном контейнере. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, о жуткой находке стало известно 7 февраля.

"При осмотре трупа было обнаружено более 20 проникающих ранений. Меньше суток понадобилось полицейским для того, чтобы личность, совершившая это преступление была установлена и задержана. Это молодая женщина, которая родила этого ребенка на балконе, где ножницами и сразу убила. В это время двое других ее детей находились в соседней комнате", – рассказал Аброськин.

Зимбардо в своей книге "Эффект Люцифера. Почему хорошие люди делают зло ", говорит, что" если понимать как и почему возникает зло, мы все сможем лучше его раскрывать, защищаться от него, бороться, побеждать ".

Если в первых трех случаях действительно все понятно, что и как надо делать, то эту мать-убийцу понять очень трудно. // Сегодня