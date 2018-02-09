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СБУ задержала беглого экс-нардепа Александра Шепелева

09.02.2018 10:22

Служба безопасности Украины задержала бывшего народного депутата Александра Шепелева по подозрению в совершении покушения на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищения средств. 

Об этом стало известно из источников в Печерском районном суде Киева.

СБУ задержала экс-нардепа Александра Шепелева

Сегодня, 9 февраля, Печерский районный суд должен избрать экс-нардепу Шепелеву меру пресечения.

Напомним, экс-депутат от БЮТ Александр Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года бежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей. Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 году.

Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в покушении на убийство бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева.

В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в августе сообщил, что экс-нардеп Александр Шепелев согласился работать на ФСБ РФ, в результате чего было открыто в отношении него уголовное производство по статье "госизмена". // УНН

 

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