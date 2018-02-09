В России юные насильники использовали рабов для сбора металлолома

Кировский районный суд Казани в Татарстане вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении семерых участников организованной группы, в том числе троих подростков. Их признали виновными в использовании рабского труда и сексуальном насилии. Злоумышленники принуждали потерпевших добывать для них металл для сдачи в пункты приема лома.

Суд приговорил всех фигурантов к лишению свободы на срок от трех до девяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов.

"Трое несовершеннолетних назначенное наказание будут отбывать в воспитательной колонии", - сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

В суде установлено, что в январе 2016 года 21-летний мужчина создал группировку, в которую вошли его знакомые, в том числе несовершеннолетние. Соучастники совершили серию грабежей, разбойных нападений и вымогательств на территории Кировского района Казани.

Кроме того, участники группировки обращали людей в рабство. Так, летом 2016 года они заставили троих казанцев откапывать на берегу Волги заброшенную баржу, которую в дальнейшем хотели сдать в пункт приема черного металла. "В случае неповиновения они угрожали потерпевшим физической расправой и сексуальным насилием. В отношении одного из них они совершили насильственные действия сексуального характера", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, члены группировки заставили 15-летнего подростка ежедневно мыть батут в парке. При этом денежные средства за выполненную работу они получали вместо него.

Подозреваемым инкриминировали п. "а, г" ч. 2, 3, ст. 161 ("Грабеж"), п. "а" ч. 4 ст. 162 ("Разбой"), п. "а, б" ч. 2 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера"), п. "а" ч. 3 ст. 163 ("Вымогательство"), ч. 3 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы"), ч. 3 ст. 127.2 ("Использование рабского труда"), ч. 4 т. 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") УК РФ. // NEWSru.com