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В аэропорту «Киев» задержали два рейса из-за драки пассажиров

09.02.2018 11:06

В аэропорту "Киев" пассажиры двух рейсов подрались, не поделив самолет

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

"Киев"

В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск.

Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.

Прибывшей на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.

На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задерживаются.

 

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