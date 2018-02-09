В аэропорту «Киев» задержали два рейса из-за драки пассажиров

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В аэропорту "Киев" пассажиры двух рейсов подрались, не поделив самолет
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск.
Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.
Прибывшей на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.
На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задерживаются.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...