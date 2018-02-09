Для экстрадиции Саакашвили в Грузию больше нет преград

У Министерства юстиции Украины нет никаких юридических преград для экстрадиции политика Михеила Саакашвиил в Грузию по запросу грузинского стороны. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" министр юстиции Павел Петренко.

Он отметил, что Минюст продолжает рассмотрение запросов грузинской прокуратуры.

"Состоялся апелляционный суд по делу по обращению данного лица (Саакашвили – ред.) к Миграционной службе и это означает, что никаких юридических преград для продолжения процесса экстрадиции и экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны, который поступил в Министерство юстиции Украины и Генеральную прокуратуру Украины, нет. Поэтому мы со своей стороны будет действовать исключительно в пределах действующего законодательства и международных норм", – сказал Петренко.

Он добавил, что Минюст ожидает от органов прокуратуры завершения экстрадиционной проверки для того, чтобы принять уже окончательные решение.

Как известно, в начале января Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить бывшему президенту Грузии, Михеилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 февраля стало известно о решении Киевского апелляционного административного суда, который подтвердил решение Окружного административного суда Киева по "миграционному спору" Саакашвили.

Летом 2017 года министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что Главная прокуратура Грузии дважды обратилась к украинской стороне с просьбой передать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили и дважды получили официальный отказ.По словам главы Минюста Грузии, по данному вопросу украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемо. // Сегодня