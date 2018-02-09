Увага розшук! Допоможіть встановити місцезнаходження зниклих дівчат (фото)

Добропільським відділенням поліції розшукуються Березницька Інна Сергіївна 01.07.2004 р.н. та Іванченко Міліна Рамінівна, 17.03.2003 р.н. Минулої ночі дівчини втекли з центру соціально-психологічної реабілітації м. Добропілля, на зв'язок не виходять.

Іванченко Міліна Рамінівна, 17.03.2003 року народження.

Раніше дівчина неодноразово уходила з дому.

Була вдягнена: зелена куртка, чорна шапка, темно – сині лосини, ботинки сірого кольору.

Прикмети: зріст 155 см, середньої статури, волосся темно – русяве з світлими кінцями.

Березницька Інна Сергіївна 01.07.2004 року народження

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 155 см., худорлявої статури, волосся темно русяве довге, очі карі.

Була одягнена: чорні джинси, червона коротка куртка, була взута в чоботи коричневого кольору.

Наразі особовий склад відділення поліції задіяно на пошуки дівчат. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, обходять вулиці, підвали, горища, орієнтування з прикметами зниклих неповнолітніх розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваних, звертатися на лінію 102 або за телефонами: 050-915-38-38; 099-400-80-40; 050-017-08-62.