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Співробітники СБУ викрили на хабарі помічника судді одного з районів Одеської області

09.02.2018 11:54

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі помічника судді одного з районів Одеської області.

Правоохоронці задокументували, що посадовець організував механізм систематичного вимагання та отримання хабарів від місцевих мешканців. За «винагороду» зловмисник штучно затягував прийняття рішень за адміністративним правопорушенням до закінчення терміну давності.

Співробітники спецслужби затримали помічника судді на робочому місці під час отримання хабара у розмірі дев’ятнадцять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Під час досудового слідства перевіряється можлива причетність до оборудки одного з суддів району.

Тривають слідчі дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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