У задержанного экс-нардепа Шепелева обнаружили удостоверение сотрудника «МГБ ДНР» (фото)

Во время задержания правоохранители обнаружили у экс-нардепа Александра Шепелева ряд документов, среди которых удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Фото: Facebook Лариса Сарган

По ее словам, в отношении экс-нардепа Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения.

В Печерский районный суд города Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание назначено на 11:30.

Как сообщалось, Шепелева задержали возле Киева 8 февраля.

Уголовное дело против него было возбуждено в 2012 году. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розыск сбежавшего депутата. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе 2016 года он вышел из российского СИЗО.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в экстрадиции из-за его сотрудничества с ФСБ.

В Украине Шепелеву иникриминируют причастность к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также участие совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в совершении покушения на убийство бывшего акционера "Родовидбанка" Сергея Дядечко. // 112.ua