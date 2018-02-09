Сообщено о подозрении лицу, способствовавшему незаконной легализации российских преступников

Прокуратура города Киева объявила о подозрении 40-летнему киевлянину, который способствовал незаконной легализации в Украине пяти человек, которые находились в международном розыске.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

Установлено, что граждане Российской Федерации, находящиеся международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, обращались к указанному гражданину с целью получения поддельных документов, послуживших основанием для получения гражданства Украины, в частности, документов о якобы проживании на территории Украины их родственников.

После получения украинского гражданства указанные лица при содействии подозреваемого заключали фиктивные браки с гражданками Украины. При этом для ускорения процесса регистрации брака в территориальные отделы ЗАГСов предоставлялись поддельные справки о якобы беременности этих женщин. В дальнейшем в течение месяца брак разрывался, а разыскиваемые лица оставались на фамилиях фиктивных жен. Указанные действия в своей совокупности делали фактически невозможным идентификацию этих лиц и предоставляли им право свободно пересекать государственную границу.

Таким образом злоумышленник способствовал незаконной легализации в Украине 5 граждан РФ, находившихся в международном розыске. Среди них, экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД Российской Федерации, помощник заместителя Министра МВД РФ и другие лица. Действия подозреваемого квалифицированы по ст.358 УК Украины и ст.332 УК Украины.

Кроме того, в рамках расследования установлена ​​и доказана причастность к преступной схеме работника структурного подразделения ГМС Украины, который способствовал незаконной легализации разыскиваемых лиц. Приговором суда чиновник признан виновным по ст.366 и ч.5 ст.27 ст.358 УК Украины. Материалы о возможной причастности к преступлению других служащих ГМС Украины выделены в отдельное уголовное производство.