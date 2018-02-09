Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 09.02.2018

Так, со стороны западной окраины Алчевска по направлению к Дебальцево (в район Зоринска) зафиксирована переброска 6 установок РСЗО БМ-21 «Град» оккупантов (также в колонне - 3 Урала и 1 БТР-70\80). Подобная переброска привлекает особое внимание т.ж. потому, что район Дебальцево находится в зоне ответственности «7-й омсбр 1-го АК ДНР», тогда как данные «Грады» - из состава «2-го АК ЛНР».

Недавняя фиксация наблюдателями ОБСЕ севернее Макеевки дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» оккупантов (БПЛА миссии было зафиксировано 7 из 11 комплексов) вызвала серьезный резонанс в штабе «1-го АК ДНР». Российские советники в штабе корпуса указывают, что обнаружение дивизиона произошло из-за грубейшего нарушения распоряжений командования «1-го АК ДНР» последнего времени о маскировке и скрытном перемещении тяжелых вооружений вблизи линии разграничения, и требуют жесткого наказания виновных. Ведется «служебное расследование».

Особое внимание обращает фиксирующаяся уже трое суток переброска с территории РФ через Амвросиевский район (пункт пропуска «Успенка») тяжёлого вооружения. В частности, сетью группы ИС зафиксировано перемещение:

1. 4 единицы 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» (фиксировалось севернее Амвросиевки в районе Благодатного);

2. 3 танка типа Т-72Б своим ходом - через Новоамвросиевку;

3. 4 танка типа Т-64 и 4 БМП-2 по просёлкам также маршем - в районе Григоровки в западном направлении.

Переброска данных вооружений и техники из РФ небольшими партиями ведется под прикрытием «учений на полигоне в Терновом», в рассчете, что в случае обнаружения эта техника будет идентифицирована как прибывающая на «учения» из состава оккупационных войск на Донбассе .

Подразделения «2-го АК ЛНР» продолжают оборудовать батальонный район обороны в районе Первомайки. Отмечается работа грейдера (южнее Борщеватого), фиксировалось также оборудование капониров во втором эшелоне при помощи гражданского экскаватора и интенсивное перемещение автотранспорта от Ирмино на Калиново (прошло не менее десятка тентованных армейских грузовиков).

На полигоне оккупантов районе н.п.Маркино Новоазовского района проводятся масштабные учения оккупационных войск («1 АК ДНР») с задействованием «резервистов». Ранее «резервисты» из числа гражданского населения района возрастом до 40 лет получили повестки с требованием принять участие в «сборах и учениях» под угрозой «административного или уголовного наказания» в случае не прибытия. Согласно повесткам, «сборы» будут проходить 2 недели, за участие в них «резервистам» обещано вознаграждение в 3 500 руб.

На доукомплектование миномётной батареи одного из батальонов «9-го омсп мп» (Новоазовский р-н) поступила партия 82-мм миномётов в количестве 8-ми штук. Также 3 единицы ЗУ-23-2 прибыло в другой батальон данного полка в качестве «качественного усиления огневых возможностей подразделения». Все вооружение переброшено специально для данных подразделений с территории РФ.

Согласно отчету «минюста ДНР», «единые регистрационные центры ДНР» выдали 21 тыс. «технических паспортов» на недвижимость местным жителям. Из них 19 тыс. выдано в период с ноября по декабрь 2017 г, еще 2 тыс. выданы уже в этом году. При этом в ряде случаев при выдаче «техпаспортов ДНР» изымаются соответствующие украинские документы. В ходе такой «замены» чиновники «ДНР» не сообщают жителям, что указанные документы, выданные органами оккупационной администрации, не имеют юридической силы и не будут признаваться по возвращении территории ОРДЛО под контроль украинской власти.

По информации представителей самопровозглашенной «Республики Абхазия», которые находились 29 января с.г. в Луганске, коммерческими фирмами Абхазии и Турции заключены соглашения по поставкам угля, добытого на территории «ЛНР», в Турцию через порт Очамчира (Абхазия).

УТОЧНЕНИЕ. Ранее группа ИС сообщала, что в ходе формирования т.н. «Приазовского казачьего войска ДНР», в Торезе главой местного «казачьего» формирования был назначен осетин. На самом деле данная ситуация произошла в Харцызске, где атаманом т.н. «Харцызского казачьего полка им. Георгия Победоносца Приазовского казачьего войска ДНР» стал житель Северной Осетии (РФ) Ибрагим Багиев (позывной «Терек», звание – «капитан»). На данный момент личный состав «Харцызского казачьего полка» составляет порядка 60 боевиков. // Группа «Информационное Сопротивление»