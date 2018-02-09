Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 08.02.2018

До Малиновського відділу поліції надійшла заява 56-річного охоронця магазину про те, що невідома особа з приміщення магазину намагалася викрасти пляшку віскі. Сума збитку - 493 гривні. У ході проведення оперативно-розшукових заходів у скоєні даного злочину поліцейські викрили 46-річного чоловіка.

До Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції надійшла заява 38-річного чоловіка про те, що невідомий зловмисник з подвір’я викрав металевий швелер. Сума збитку – 5 тисяч гривень. Вжитими заходами поліцейські у скоєні вказаного злочину викрили 35-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

До Суворовського відділу поліції надійшла заява 55-річного охоронця торгівельного центру про те, що невідома особа з магазину скоїла крадіжку 6 кг м’яса. Сума збитку – 634 гривні. Правоохоронцями під час проведення оперативно-розшукових заходів було викрито 30-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення.

До Суворовського відділу поліції із заявою звернувся 55-річний охоронець торгівельного центру про те, що невідомий зловмисник з приміщення магазину викрав дві пляшки віскі. Сума збитку – 580 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєні даного правопорушення викрили 22-річного та 19-річного чоловіків, від яких надійшли правдиві свідчення.

До Суворовського відділу поліції надійшла заява 48-річного чоловіка про те, що невідомий зловмисник з його автомобіля викрав акумулятор. Сума збитку – 600 гривень. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєні вказаного правопорушення викрили 35-річного іноземця, від якого отримали правдиві свідчення.

До Подільського відділу поліції надійшла заява 37-річної жінки про те, що невідома особа з території її домоволодіння скоїла крадіжку мотоколяски від мотоцикла. Вжитими заходами поліцейські у скоєні даного правопорушення викрили 19-річного підлітка, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області