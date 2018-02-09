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Мешканку Біловодщини взято під варту за вбивство власного чоловіка

09.02.2018 12:45

Біловодським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, а саме злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України

 

 

Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що 07 лютого 2018 року на побутовому ґрунті між подружжям виник конфлікт, в ході якого маючи умисел на заподіяння смерті жінка нанесла удар ножем 60-річному чоловіку в область шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Довідково: за вчинення інкримінованого правопорушення особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Біловодського відділу
Старобільської місцевої прокуратури)

 

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