Мешканку Біловодщини взято під варту за вбивство власного чоловіка

Біловодським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, а саме злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України

Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що 07 лютого 2018 року на побутовому ґрунті між подружжям виник конфлікт, в ході якого маючи умисел на заподіяння смерті жінка нанесла удар ножем 60-річному чоловіку в область шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинення інкримінованого правопорушення особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Біловодського відділу

Старобільської місцевої прокуратури)