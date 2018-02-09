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Венгрия устроила облаву на украинцев с двойным гражданством

09.02.2018 13:07

Спецоперация прошла недалеко от города Ньиредьхаза на украинско-венгерской границе

 

Полиция Венгрии устроила облаву на украинцев с двойным гражданством. О таком пишут местные СМИ. Спецоперация прошла недалеко от города Ньиредьхаза на украинско-венгерской границе.

Картинки по запросу Венгрия vs Украина

Задерживали и государственных чиновников, выдававших паспорта, и украинцев, котроые их получали. Сколько людей арестовали, пока неизвестно.

Напомним, недавно один из лидеров местной оппозиции и экс-премьер страны Ференц Дюрчань снял видео у дома, где якобы прописаны более 200 украинцев. Это в основном жители Закарпатья. Получив двойное гражданство, они покупают в Венгрии дома и оформляют здесь пенсии.

Ранее сообщалось, что в Венгрии полиция задержала легкомоторный самолет Ан-2, который приземлился на приграничной территории с нелегальными мигрантами на борту.

Как пишет местное издание Kelet.hu со ссылкой на полицию Венгрии, украинский самолет приземлился на приграничной территории в селе Каллошемьен в округе Саболч-Сатмар-Берег. Самолет случайно заметил один из полицейских, на место вызвали усиленные наряды правоохранителей.

В результате задержали и сам самолет, и 11 нелегальных мигрантов из стран Азии. Сейчас венгерская полиция продолжает поиски пилота. Кроме того, устанавливают личность организатора переправки нелегалов с украинской территории. // Сегодня

 

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