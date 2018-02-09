Сальма Хайек «вспомнила», что Харви Вайнштейн еще и ноги ей грозил переломать

По словам актрисы, это случилось во время съемок фильма "Фрида" в 2002 году

Актриса Сальма Хайек заявила, что продюсер Харви Вайнштейн грозил переломать ей ноги, сообщает Vanity Fair.

Два месяца назад Сальма Хайек опубликовала в газете The New York Times текст, где рассказала о неподобающем поведении Вайнштейна, в том числе во время съемок фильма "Фрида" в 2002 году.

Теперь актриса привела дополнительные подробности.

"Он говорил мне, что хочет меня убить", - утверждает Хайек.

По ее словам, Вайнштейн якобы заявлял режиссеру "Фриды" Джули Тэймор, что намерен переломать актрисе ноги.

Пресс-секретарь продюсера, со своей стороны, сообщил, что Вайнштейн приносит глубокие извинения за любую боль, причиненную Хайек его поведением или комментариями, но отрицает утверждения о том, что он угрожал ее жизни.

Напомним, в октябре прошлого года десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Сам продюсер отрицает все обвинения. // 112.ua