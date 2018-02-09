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Главврач харьковской больницы наживался на «мертвых душах»

09.02.2018 13:45

Мужчина получал зарплату за несуществующих сотрудников учреждения

В Харькове прокуратура передала Фрузненскому районному суду дело по подозрению бывшего главного врача, который выплачивал зарплату несуществующим сотрудникам.

Фото: Report.az

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, следствие установило, что 48-летний мужчина долгое временя вносил в документы данные о "мертвых душах", получая из бюджета деньги на зарплату им.

Всего бывшему главврачу удалось "заработать" таким образом 500 тысяч гривен.

Было открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса: за растрату бюджетных средств, подделку официальных документов и служебную халатность.

В настоящее время, по требованию прокуратуры, суд арестовал все движимое и недвижимое имущество подозреваемого.

В случае, если его вина будет доказана, бывшему руководителю больницы грозит до восьми лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или работать в медицинской сфере. // Сегодня

 

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