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В РФ студента, тушившего сигарету об икону, арестовали на 9 суток за неподчинение полиции

09.02.2018 13:57

В Краснодарском крае суд арестовал на девять суток студента Егора Гришина, которого задержали после того, как он затушил сигарету об икону. Его арестовали по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Мать Гришина Анна рассказала, что полиция вечером 8 февраля пришла в техникум в Краснодаре, где учится ее сын. В чем заключалось неповиновение полицейским, она не уточнила, но затем Гришина доставили в Горячий Ключ, где потом арестовали.

Картинки по запросу тушил сигарету об икону

Помимо этого следователи начали проверку по поводу инцидента с иконой. Идет ли речь о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих, не уточняется.

  • Полиция начала проверку в отношении Гришина после того, как он опубликовал в инстаграме фотографию, где тушит сигарету об икону святого архангела Михаила на ограде храма. // Медиазона

 

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