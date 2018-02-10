Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Сотрудница харьковского банка украла 200 тыс. грн. со счета умершей клиентки

09.02.2018 14:21

Харьковская местная прокуратура N2 объявила 42-летней бывшей сотруднице одного из банков о подозрении в том, что та присвоила около 200 тыс. грн, принадлежавших умершей клиентке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Картинки по запросу Сотрудница харьковского банка украла

На данный момент установлено, что в марте 2017 года подозреваемая замещала руководителя филиала банка, в котором на тот момент работала.

«Женщине стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн», — сообщил руководитель Александр Фильчаков.

По его словам, 84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, а в начале 2016 года старушка умерла.

«Деньги оставались в банке, на депозит насчитывались соответственные проценты, наследники своих прав на наследство не заявляли», — уточнил руководитель прокуратуры.

Выяснив это, работница банка решила завладеть деньгами.

Имея доступ к базе клиентов, она перевыпустила банковскую карту покойной вкладчицы, установила на ней собственный пин-код и вскоре сняла наличные.

В настоящее время сотрудница уволена из банка, прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Женщине предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделке платежной карточки по ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...