Сотрудница харьковского банка украла 200 тыс. грн. со счета умершей клиентки

Харьковская местная прокуратура N2 объявила 42-летней бывшей сотруднице одного из банков о подозрении в том, что та присвоила около 200 тыс. грн, принадлежавших умершей клиентке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

На данный момент установлено, что в марте 2017 года подозреваемая замещала руководителя филиала банка, в котором на тот момент работала.

«Женщине стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн», — сообщил руководитель Александр Фильчаков.

По его словам, 84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, а в начале 2016 года старушка умерла.

«Деньги оставались в банке, на депозит насчитывались соответственные проценты, наследники своих прав на наследство не заявляли», — уточнил руководитель прокуратуры.

Выяснив это, работница банка решила завладеть деньгами.

Имея доступ к базе клиентов, она перевыпустила банковскую карту покойной вкладчицы, установила на ней собственный пин-код и вскоре сняла наличные.

В настоящее время сотрудница уволена из банка, прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Женщине предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделке платежной карточки по ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса. // Realist