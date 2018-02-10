Сотрудница харьковского банка украла 200 тыс. грн. со счета умершей клиентки

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Харьковская местная прокуратура N2 объявила 42-летней бывшей сотруднице одного из банков о подозрении в том, что та присвоила около 200 тыс. грн, принадлежавших умершей клиентке.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
На данный момент установлено, что в марте 2017 года подозреваемая замещала руководителя филиала банка, в котором на тот момент работала.
«Женщине стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн», — сообщил руководитель Александр Фильчаков.
По его словам, 84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, а в начале 2016 года старушка умерла.
«Деньги оставались в банке, на депозит насчитывались соответственные проценты, наследники своих прав на наследство не заявляли», — уточнил руководитель прокуратуры.
Выяснив это, работница банка решила завладеть деньгами.
Имея доступ к базе клиентов, она перевыпустила банковскую карту покойной вкладчицы, установила на ней собственный пин-код и вскоре сняла наличные.
В настоящее время сотрудница уволена из банка, прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Женщине предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделке платежной карточки по ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса. // Realist
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