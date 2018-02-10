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Два человека погибли в столкновении двух фур и внедорожника под Ровно (фото)

09.02.2018 14:33

Смертельное ДТП, как сообщили в пресс-службе Ровенского областного главка Нацполиции Украины, произошло 9 февраля около девяти утра в селе Крилов Дубенского района на Ровенщине.

«По предварительной информации, в результате столкновения внедорожника Land Rover и грузовика погибли два человека: мужчина и женщина, находившиеся во внедорожнике. Еще один человек с травмами различной степени тяжести срочно был госпитализирован в ближайшую больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины случившегося, а также личности погибших», — сказали в пресс-службе.

ДТП

В то же время очевидцы выложили в интернет видео с места ДТП. У многотонной фуры вмяло переднюю часть кабины. У внедорожника практически нет левого бока. Судя по всему, удар был сильным: Land Rover развернуло поперек дороги и отбросило на металлический отбойник. Скорее всего, кто-то из участников ДТП после столкновения зацепил еще одну фуру, у нее разрезан бак и повреждено переднее колесо.

ДТП

Фото со страницы в Facebook Игоря Зинкевича

 

 

Очевидцы говорят, что одной из причин трагедии могла стать непогода: дорога припорошена снегом, скользкая. Особенно в том месте, перед небольшим подъемом на мост через реку. Так ли это, еще предстоит выяснить следователям. // «ФАКТЫ»

 

 

 

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