Инженеры Российского ядерного центра в Сарове задержаны за майнинг криптовалют на рабочем месте

В Сарове инженеры Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) задержаны за майнинг криптовалют на рабочем месте, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы института Татьяну Залесскую.

«Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга», — сказала собеседница агентства.

Залесская добавила, что в отношении инженеров уже возбудили уголовное дело, но не уточнила, по какой статье, а также количество задержанных. Управление ФСБ по области также не прокоментировало информацию о задержании сотрудников института.

Накануне телеграм-канал Mash сообщал, что двое инженеров закрытого ядерного центра майнили биткоины, используя мощности суперкомпьютера. Поскольку у молодых людей был допуск к устройству, они подключили суперкомпьютер к интернету.

По информации телеграм-канала, сотрудники ФСБ следили, чтобы никто в ядерном центре не подключал новые устройства к сети, поэтому быстро задержали инженеров. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

«Интерфакс» пишет, что в 2011 году в Российском федеральном ядерном центре в Сарове запустили самый мощный на тот момент суперкомпьютер вычислительной способностью один петафлопс. // Медиазона