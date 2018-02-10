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В Киеве ремонтник, повздорив с клиенткой из-за денег, убил ее и выбросил тело в канаву

09.02.2018 14:57

Оперативники задержали мужчину за убийство киевлянки.

Как сообщили в столичной полиции, к правоохранителям обратилась пенсионерка с заявлением об исчезновении ее 49-летней дочери. Выяснилось, что к исчезновению может быть причастен 36-летний знакомый потерпевшей, который в последний раз ее видел.

убийство

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина рассказал, что он делал ремонт в квартире потерпевшей. Во время последней встречи в автомобиле между ними возник конфликт из-за кражи денег, который перерос в потасовку.

 

 

 

 

"Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину, а когда понял, что она умерла, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в Киевскую область, выбросил в канаву и скрыл. В содеянном злоумышленник сознался. В его автомобиле изъяли вещественные доказательства", – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник – уроженец Киевской области, 1981 года рождения, ранее не имел проблем с законом. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы. // Сегодня

 

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