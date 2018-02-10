РФ с подозрительным упорством отказывается отдавать Польше обломки Ту-154

Россия вернет обломки самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском, только после того, как в Польше завершат следствие, пишут "РИА Новости" со ссылкой на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева.

По его словам, согласно российскому законодательству, до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

"Вопрос в другом: почему до сих пор не завершено расследование? Ведь картина авиакатастрофы, ее причины и обстоятельства были понятны еще в 2011 году, когда обнародовали наш доклад Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии Миллера", - сказал посол.

И добавил, что с тех пор не появилось новых доказательств, которые могли бы поставить под сомнение факты, однако Польша все равно "не прекращает следствие и выдвигает все новые версии, поэтому и российская сторона вынуждена продолжать свою работу и со всем этим разбираться".

И вообще посол считает, что тема возврата в Польшу обломков президентского самолета "излишне политизирована".

"Вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж. Между тем, вопрос о том, где находятся обломки - в России или в Польше - существенного значения не имеет", - сказал Андреев.

И добавил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставляли полный доступ к материалам, а требование вернуть обломки назвал давлением.

"И обломки, и черные ящики были исследованы как российскими, так и польскими следователями. Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, это просто один из способов давления на нас", - отметил он.

Напомним, авиакатастрофа под Смоленском произошла в 2010 году. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт. На его борту находились 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качинский с супругой и немало высокопоставленных чиновников. Все они летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. // ТСН