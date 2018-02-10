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В израильском аэропорту «завернули» 33-х украинцев, прибывших рейсом из Винницы

09.02.2018 15:23

Такой массовой депортации не происходило за всю историю существования авиарейса

В четверг, 8 февраля, сразу 33 пассажира, прибывших в столицу Израиля из Винницы авиарейсом "Винница – Тель-Авав" было отказано в посещении Израиля при прохождении паспортного контроля. Депортированных отправили в Украину рейсом в Киев. Власти Израиля могут проводить депортацию по ускоренной процедуре.

Украинцев депортировали. Фото: vindaily.info

Об этом происшествии сообщил в Facebook сооснователь молодежной организации "Славис-Винница" Сергей Марьянчук, чьи родственники оказались среди депортированных,передает vindaily.info.

Депортации пассажиров винницкого авиарейса в израильском аэропорту "Бен-Гурион" происходят регулярно, однако это единичные случаи. Такой массовой депортации не происходило за всю историю существования этого авиарейса.

Напомним, МВД Израиля с 17 октября 2017 года ввело в действие новое правило, позволяющее рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины, которые претендуют на статус беженца в Израиле. Это решение позволяет депортировать тех, кто не соответствует установленным властями критериям. // Сегодня

 

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