Кремль планує доукомплектувати бойовиків на Донбасі під приводом навчань

Про це, з посиланням на дані розвідки, повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Проведення ватажками окупантів наступного етапу зборів з резервістами передбачається розпочати 17 лютого цього року . Під приводом навчань окупаційне командування має намір провести доукомплектування частини з'єднань окупаційних військ", - повідомив Д.Гуцуляк.

За його словами, представники так званих військкоматів активізували вручення повісток місцевим жителям.

"З цією метою представники так званих військових комісаріатів активізували вручення повісток та постановки на військовий облік місцевих мешканців окупаційних територій віком до 50 років", - зазначив Д.Гуцуляк.