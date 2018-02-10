Двое граждан Украины осуждены на 17 и 12 лет в Чехии за ограбление фирмы

Суд города Табор на юге Чехии в четверг приговорил двух граждан Украины — Иван Ивановского и Роберта Саймона — к 17 и 12 годам лишения свободы за ограбление в 2015 году семейной фирмы с убийством, сообщил журналистам по окончании заседания председатель сената суда Петр Черны.

По его информации, еще трое украинцев, участвовавших в том нападении, скрываются, по всей видимости, на родине. Кто именно из пяти налетчиков виновен в убийстве двух владельцев фирмы, пока установить не удалось, сказал судья.

"К сожалению, полиции, несмотря на сотрудничество с Европолом и Интерполом, не удалось пока задержать всех пятерых граждан Украины, участвовавших в сентябре 2015 года в нападении на семейную фирму в селе Горусице неподалеку от Табора. Отсюда исходит недостаточный уровень доказательств и неопределенность в вопросе о том, ответственны ли оба осужденныe сегодня мужчины за убийствo владельцев фирмы", — сказал Черны.

По словам судьи, имеющиеся доказательства говорят о том, что Ивановский лишь угрожал работникам фирмы пистолетом, а Саймон их связывал. "Самую грязную работу, судя по всему, выполняли Виктор Бобак и Андрей Смал, а руководил нападением Виталий Репринцев. Причем Бобак и Смал специально приехали из Украины для участия в грабеже", — сказал Черны.

Пятеро украинцев напали на семейную фирму, занимавшуюся реконструкцией исторических мотоциклов, вечером 16 сентября 2015 года с целью грабежа. Восемь работников фирмы, включая одну женщину, были связаны, на головы им нападавшие надели картонные коробки и жестоко избивали с требованием выдачи денег.

Участникам нападения удалось добиться получения 300 тысяч крон (по тогдашнему курсу — около 12 тысяч долларов), но и после этого они продолжали избивать сельчан. От полученных при побоях травм пожилой владелец фирмы и его зять на другой день скончались в больнице. Остальные шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

По словам судьи, все участники нападения на фирму, судя по всему, являются профессионалами, постаравшимися оставить минимум улик. В частности, следователям удалось обнаружить следы ДНК, оставленные только Робертом Саймоном. Благодаря этому его удалось, как и Ивановского, задержать весной 2017 года. При этом Ивановский после задержания активно сотрудничал со следствием и помог в установлении личностей остальных членов банды.

Днем ранее в беседе с журналистами Черны уже высказывал предположение, что трое других участников нападения скрываются в Украине. "Если они появятся на границе своей страны, наши полицейские об этом сразу узнают", — отметил он.

Вместе с этим судья выразил сомнение в том, что чешская юстиция сможет до них добраться, если украинцы не будут покидать свою страну, поскольку Украина не выдает своих граждан. // РИА Новости Украиyа