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В.о. директора ліцею судитимуть за надання землі навчального закладу фермерському господарству

09.02.2018 16:23

Марківським відділом Старобільської місцевої прокуратури Луганської області здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно виконувача обов’язків директора одного з професійних навчальних закладів області за фактом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України)

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році між освітнім закладом та фермерським господарством укладено договір терміном на 6 років про спільну діяльність з використанням земельної ділянки, яка призначена для дослідних та навчальних цілей, проте, фактично фермерському господарству у платне користування передано майже 270 га вартістю 7,1 млн гривень.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Відповідно до розрахунків розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок використання землі не за цільовим призначенням, складає 320 тис грн.

Втім, відповідно до діючого законодавства, директор навчального закладу не мав повноважень розпоряджатись вказаною земельною ділянкою за відсутності рішення відповідного органу місцевого самоврядування та без проведення аукціону.

Наразі прокуратурою області заявлено позов до господарського суду Луганської області про визнання недійсним договору про навчально- виробничу практику та зобов’язання звільнити землю професійного аграрного ліцею.

Обвинувальний акт у вказаному провадженні направлено до суду.

 

Довідково: санкція ст. 364 КК України передбачає покарання у виді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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