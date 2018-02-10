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У Житомирі поліцейські затримали кавказьких гастролерів-домушників

09.02.2018 16:36

8 лютого працівники кримінальної поліції затримали трьох молодиків, вихідців з кавказького регіону, за обгрунтованою підозрою у причетності до низки крадіжок з осель житомирян, учинених упродовж доби. У чоловіків вилучено відмички, золоті прикраси, гроші, банківські картки та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність.

Близько 18.30 на виїзді з обласного центру поліцейські затримали автомобіль «БМВ», в якому знаходилось троє громадян. За наявною інформацією, упродовж 7-8 лютого вони встигли обікрасти у м. Житомирі кілька осель.

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Згодом з’ясувалось, що молодики є жителями східних областей України, віком від 30 до 35 років. Прибули до Житомира із заходу, а були затримані на виїзді у напрямку столиці.

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Під час огляду їх транспортного засобу було вилучено специфічні інструменти, фомки, набір відмичок, змінне взуття та рукавички. Також виявлено ювелірні вироби із золота та срібла, гроші у гривнях та валюті, банківські картки та інші речі, що можуть вказувати на злочинну діяльність.

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На даний час встановлена причетність затриманих щонайменше до трьох крадіжок, а сума завданого ними жителям обласного центру збитку становить близько 250 тисяч гривень.

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За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Молодики затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально процесуального кодексу України. Також триває перевірка їх причетності до інших подібних злочинів.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

 

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