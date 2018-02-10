Житель Бурятии ограбил таксиста, потому что «просто хотел поугорать»

В Бурятии (РФ) задержан ранее судимый 20-летний житель Кяхтинского района, подозреваемый в разбое (часть 1 статьи 162 УК), сообщает региональное управление МВД.

По версии следствия, ночью на Ключевской улице Улан-Удэ молодой человек, угрожая таксисту пневматическим пистолетом, отобрал у него 850 рублей, пишет zona.media.

МВД опубликовало оперативное видео разговора с подозреваемым. На вопрос полицейского, зачем он ограбил таксиста, молодой человек ответил, что «просто хотел поугорать».