Под Киевом задержали воровскую шайку земляков Саакашвили

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в Обухове, отжав окно на первом этаже, воры попали в квартиру и похитили 22 тыс. долларов США, 450 евро и золотые украшения. Затем злоумышленники сели в автомобиль Mercedes с иностранными номерами и направились в столицу. Там через час их и задержали сотрудники уголовного розыска областной полиции. Похищенное уже возвращено владельцу.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как выяснили правоохранители, двое подозреваемых-грузин 37 и 47 лет находятся в Украине на протяжении нескольких месяцев. Их 34-летний подельник находится под следствием за совершение в 2015 году аналогичного преступления в Киеве. Он выпущен под залог одним из столичных судов и даже не имеет вида на жительство в Украине.

Для реализации своей преступной деятельности мужчины выбирали только элитные квартиры и коттеджные городки. Их не останавливала ни наличие охранников на территории, ни сигнализация или камеры видеонаблюдения. Проживали иностранцы в арендованных квартирах столицы и региона, которые постоянно меняли. Полиция проверяет воров на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Иностранцы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчин меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Посольство Грузии поставлено в известность. // Сегодня